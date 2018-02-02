Компьютерная компания выпустила украшения из вторичного золота

Производитель компьютерной техники Dell и ювелирный бренд BaYou with Love выпустят коллекцию украшений из золота, извлеченного из использованных материнских плат. Партнеры уверены, что инициатива поможет оптимизировать переработку электронных устройств, показав потребителям, насколько ценными являются даже отработавшие девайсы. По данным Dell, только 15% электроники разбирают и используют вторично. Большая часть техники остается неутилизированной, передает ТАСС со ссылкой на издание Inhabitat.

В линейке, получившей название "Циклическая коллекция", представлены украшения из золота 585 и 750 проб. Часть изделий инкрустирована опалами и бриллиантами, добытыми, как утверждает производитель, в соответствии с этическими принципами. Стоимость изделий варьируется от $78 до $348.

Вторичные материалы будут поступать из магазинов социального предприятия Goodwill (помогает получить образование и работу людям с ограниченными физическими и финансовыми возможностями), которые с 2004 года принимают сломанную или старую технику в рамках совместной инициативы Dell Reconnect. Согласно официальному сайту проекта, за 14 лет партнерам удалось собрать и передать на переработку 227 млн кг использованной электроники.

Согласно "Обзору мировых электронных отходов 2017", подготовленному Международным союзом электросвязи, Университетом ООН и Международной ассоциацией по твердым отходам, электронные отходы - один из самых быстро растущих видов мусора, в силу распространения Интернета и развития электронных устройств. В 2016 г. объем отходов достиг 44,7 млн т (6,1 кг на человека). Как прогнозируют специалисты, к 2021 г. показатели составят 52,2 млн т (6,8 кг на человека).

При этом электроника является крупным источником драгоценных металлов. По данным Dell, тонна использованных материнских плат содержит в 800 раз больше золота, чем тонна золотой руды. Выкидывая смартфоны, американцы ежегодно выбрасывают золото и серебро на сумму $60 млн.

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