В ООН заявили о невозможности проведения гумопераций в Восточной Гуте

28 февраля 2018 01:48 (UTC+04:00)

Ситуация в Восточной Гуте не позволяет начать гуманитарные операции, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

"ООН готова отправить гуманитарные конвои в Восточную Гуту и эвакуировать сотни раненых, как только позволят условия в области безопасности. В нынешней ситуации это просто невозможно", - сказал Дюжаррик журналистам во вторник.

Совбез ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды" и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с 27 февраля гуманитарный коридор откроют в Восточной Гуте для выхода мирных жителей, его координаты будут объявлены в ближайшее время. Планируется, что гуманитарная пауза будет ежедневной, с девяти утра до двух дня.

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