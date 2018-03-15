Россия и Китай поддержали идею переговоров между Южной Кореей, КНДР и США

15 марта 2018 06:31 (UTC+04:00)

Лидеры России и Китая выразили поддержу проведению переговоров между КНДР, Южной Кореей и США, заявил спецпредставитель президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён по итогам визитов в Вашингтон, Пекин и Москву, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

"Лидеры Китая и России чрезвычайно приветствовали позитивные изменения в ситуации на Корейском полуострове, а также настрой на примирение и сотрудничество между Южной и Северной Кореей в этом направлении", — сказал он в международном аэропорту Сеула Инчхон.

Ранее спецпредставители южнокорейского президента — советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён, возглавлявший правительственную делегацию в ходе визита в КНДР, и глава национального разведывательного ведомства Со Хун — вернулись из поездки в США. В ходе их визита в Вашингтон президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

После Чон Ый Ён вылетел с двухдневным визитом в Китай, а затем в РФ, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Договоренность о проведении саммита между лидерами Южной Кореи Мун Чжэ Ином и КНДР Ким Чен Ыном в апреле была достигнута в ходе визита высокопоставленной южнокорейской правительственной делегации в Пхеньян 5-6 марта. Кроме этого, КНДР "заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений", а также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова".

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