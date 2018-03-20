Венесуэла заявила о нарушении воздушного пространства самолетом из США

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США во вторжении американского военного самолета в воздушное пространство страны, передает РИА Новости.

"В субботу был обнаружен самолет Boeing C17 ВВС США, который взлетел с базы Hato на острове Кюрасао, он нарушил воздушное пространство над территориальными водами в районе архипелага Лос-Монхес", — приводит портал Noticias24 заявление Падрино Лопеса.

В связи с инцидентом министр призвал Вашингтон соблюдать международные нормы воздушного права.

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