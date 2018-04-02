Илон Маск объявил о "банкротстве" Tesla

Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания "целиком и полностью" обанкротилась.

"Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц мы с сожалением сообщаем, что "Тесла" целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите", - написал миллиардер в своем Twitter, передает РИА Новости.

Позднее Маск опубликовал фотографию себя с куском картона с надписью "банкрот". "Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок "Теслакилы" с высохшими слезами на щеках", - говорится в подписи.

Пост опубликован 1 апреля.

Ранее сообщалось, что международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, после чего стоимость акций компании резко снизилась.

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