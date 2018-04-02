Илон Маск объявил о "банкротстве" Tesla

2 апреля 2018 04:37 (UTC+04:00)

Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания "целиком и полностью" обанкротилась.

"Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц мы с сожалением сообщаем, что "Тесла" целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите", - написал миллиардер в своем Twitter, передает РИА Новости.

Позднее Маск опубликовал фотографию себя с куском картона с надписью "банкрот". "Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок "Теслакилы" с высохшими слезами на щеках", - говорится в подписи.

Пост опубликован 1 апреля.

Ранее сообщалось, что международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, после чего стоимость акций компании резко снизилась.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей Model S
США 30 марта 12:01
Илона Маска обвинили в создании огромной дыры в ионосфере
В мире 27 марта 08:03
Илон Маск сравнил ввозные пошлины с "бегом в обуви из свинца"
США 9 марта 00:24
ВВС США уничтожили часть ракеты Илона Маска - СМИ
США 9 февраля 20:41
Трамп поздравил SpaceX и Илона Маска с успешным запуском Falcon Heavy
США 7 февраля 09:24
Илон Маск переименовал огнеметы, чтобы избежать проблем на таможне
США 3 февраля 10:40
Илон Маск пообещал сконструировать электропикап
Экономика 27 декабря 2017 10:04
Илону Маску разрешили пробурить тоннель от Вашингтона до Нью-Йорка
США 20 июля 2017 22:31
Повторный запуск и посадка первой ступени Falcon 9 стали революцией - Маск
Другие страны 31 марта 2017 04:22
Илон Маск разрабатывает технологию, которая соединит мозг и компьютер
США 28 марта 2017 02:31
Один из кредитных партнеров ВБ в Азербайджане будет объявлен банкротом
Бизнес 26 августа 2016 11:41
Азербайджан смягчает наказание за преднамеренное и фиктивное банкротство
Бизнес 23 мая 2016 12:00
Азербайджан ужесточает наказание за фальшивое банкротство
Бизнес 13 декабря 2015 08:16
Американский рэпер 50 Cent объявил себя банкротом
США 13 июля 2015 19:40
"Дочка" МТС в Узбекистане подала заявление о банкротстве
ИКТ 16 января 2013 14:58