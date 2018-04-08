Израиль запретил ввоз в Газу шин, используемых демонстрантами в ходе протестов

8 апреля 2018 14:48 (UTC+04:00)

Власти Израиля запретили ввоз на территорию сектора Газа шин, используемых демонстрантами в ходе протестов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местного управления пограничной координации Раида Фаттуха.

«Израильская сторона официально нас уведомила о запрете на ввоз всех видов шин в сектор Газа», - объяснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов на пограничной территории палестинцы жгут автомобильные шины.

По словам представителей армии Израиля, данные меры предпринимаются гражданами Палестины, в частности, для того, чтобы затруднить израильским военнослужащим обзор и, предположительно, пересечьграницу.

6 апреля стало известно, что число палестинцев, погибших в ходе столкновений с военнослужащими армии Израиля, составило по меньшей мере девять человек. Количество пострадавших в результате инцидентов превысило 1 тыс. человек.

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