Обнаружена серьезная уязвимость во всех новых Android-устройствах

30 июня 2018 14:18 (UTC+04:00)

Эксперты обнаружили опасную уязвимость на всех мобильных устройствах на базе Android, вышедших с 2012 года. Об этом сообщает TechRepublic, передает РИА Новости.

Уязвимость под названием RAMPage является разновидностью дефекта разработки Rowhammer, который заставляет ячейки памяти устройства взаимодействовать неправильно. Это позволяет хакерам без каких-либо специальных расширений получить доступ как к файлам и сохраненным паролям, так и к запущенным приложениям.

"RAMpage нарушает самую фундаментальную изоляцию между пользовательскими приложениями и операционной системой", - подчеркивают специалисты.

При этом уязвимость была обнаружена в драйвере, который впервые появился в операционной системе Android 4.0 Ice Cream Sandwich, а затем и на более поздних версиях, оборудованных оперативной памятью типа LPDDR2/3/4. По мнению аналитиков, в ближайшее время подобные атаки могут распространиться на девайсы под управлением iOS и другие гаджеты.

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