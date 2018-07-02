В Мексике завершаются всеобщие выборы

Всеобщие выборы завершаются в воскресенье в Мексике, в 18.00 по местному времени начали закрывать свои двери порядка 157 тысяч избирательных участков. Однако в случае если в очереди на момент закрытия будут избиратели, участки должны будут дать им возможность проголосовать.

Как передают РИА Новости, Мексиканцы избирали нового президента, который должен будет вступить в должность в декабре этого года сроком на шесть лет. Также избираются губернаторы нескольких штатов, сенаторы, депутаты, мэры городов и муниципальные депутаты.

Как ожидается, первые результаты подсчета голосов должны быть объявлены в 23.00.

Всего на пост президента Мексики претендуют четыре кандидата. Это представитель левых сил от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Хосе Антонио Мид участвовал в выборах от коалиции "Все за Мексику", куда входят пока еще правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики. Другими претендентами являются Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение") и независимый кандидат Хайме Родригес Кальдерон.

Результаты опросов избирателей на выходе из участков компанией Exe показывают, что пока лидирует Лопес Обрадор. Он набирает 39,2% голосов. На втором месте идет Анайя – 37,3%. Мид набирает 17,1% голосов. Также экиз-поллы показывают, что мэром Мехико впервые в истории избрана женщина — Клаудия Шейнбаум.

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