Совбез ООН снова не смог найти консенсус по вопросу химоружия в Сирии

2 августа 2018 20:58 (UTC+04:00)

Совбез ООН, который утром в четверг проводил закрытые консультации по ситуации с применением химического оружия в Сирии и докладу ОЗХО по этому вопросу, не смог прийти к единому мнению, как и месяц назад, передает РИА Новости.

"У нас нет заявления для прессы, как главы Совета, к сожалению, мы должны признать, что в Совете Безопасности есть разногласия по вопросу ОЗХО, но это не стало сюрпризом для вас или для кого бы то ни было еще", - сказала Карен Пирс, глава постпредства Великобритании в ООН, председательствующая в СБ в августе.

Она добавила, что тем не менее, Совбез продолжает "отстаивать принцип полного запрета использования химического оружия".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте 7 апреля и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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