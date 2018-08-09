Эмиссар ООН призвал остановить эскалацию насилия в секторе Газа

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал немедленно остановить "эскалацию насилия" в секторе Газа, где израильские войска и палестинские боевики с вечера среды обмениваются ракетно-бомбовыми ударами, передает РИА Новости.

Несмотря на очередную вспышку военных действий, он пообещал продолжить совместную с Египтом работу над долгосрочным соглашением, которое бы облегчило социально-экономическую ситуацию в анклаве и установило прочный мир на его границах.

"Наши коллективные усилия до сих пор не давали ситуации взорваться. Однако, если нынешняя эскалация не будет немедленно остановлена, то положение может стремительно деградировать с катастрофическими последствиями для всех", - говорится в заявлении Младенова.

Израильские военные с вечера среды засекли пуски 180 ракет и мин из сектора Газа, перехватив свыше 30 из них и атаковав в ответ более 150 объектов боевиков. Палестинские медики говорят о трех погибших, с израильской стороны есть не менее семи раненых.

Обмен ударами осложняет работу Младенова и египтян над мирной сделкой. По данным СМИ, на прошлой неделе они представили обеим сторонам конфликта проект соглашения, которое предполагает на первом этапе полное прекращение палестинских атак, включая пограничные протесты и запуск воздушных шаров с зажигательными веществами, в обмен на ослабление блокады сектора Газа.

"На протяжении последних месяцев я предупреждал, что гуманитарный, военный, политический кризис в Газе несет опасность катастрофического конфликта, которого никто не желает. ООН вместе с Египтом и всеми заинтересованными сторонами участвует в беспрецедентной попытке избежать такого развития событий", - сказал эмиссар ООН.

"Мы продолжим упорно трудиться над тем, чтобы отвести Газу от края пропасти, решить все гуманитарные вопросы и обеспечить успех египетским усилиям, направленным на достижение межпалестинского примирения", - пообещал он.

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