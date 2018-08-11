Глава Гватемалы может попасть под следствие из-за финансовых махинаций

11 августа 2018 06:47 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура Гватемалы и Международная комиссия против безнаказанности в Гватемале (CICIG) в пятницу представили в Верховный суд запрос на начало предварительного следствия против президента страны Джимми Моралеса и одной из депутатов парламента в связи с возможными финансовыми махинациями на выборах, передаёт РИА Новости.

Как говорится в коммюнике CICIG, речь идет о незадекларированном финансировании партии президента "Фронт национальной конвергенции" перед выборами 2015 года на сумму в 7,9 миллиона кетсалей (более 1 миллиона долларов). Для начала расследования с президента парламентом должна быть снята неприкосновенность.

Последний раз тема незаконного финансирования президентской партии поднималась в апреле этого года. Тогда генпрокурор Тельма Алдана и глава CICIG Иван Веласкес заявили, что перед выборами 2015 года партия задекларировала в верховном избирательном суде сумму чуть более чем в 3 миллиона кетсалей, полученных от бизнесменов на проведение кампании, однако в реальности она могла получить 15 миллионов кетсалей.

В сентябре 2017 года конгресс Гватемалы проголосовал против лишения Моралеса иммунитета от судебного преследования в связи с расследованием возможных финансовых нарушений в ходе выборов 2015 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Гватемале обстреляли автомобиль сотрудника посольства США
Другие страны 23 июля 11:13
В Гватемале число погибших при извержении вулкана достигло 125 человек
Другие страны 20 июля 05:45
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны 18 июня 08:16
Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей
Другие страны 13 июня 02:32
В Гватемале снова активизировался вулкан Фуэго
Другие страны 12 июня 22:20
Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 109 человек
Другие страны 8 июня 04:46
Лента новостей
Азербайджанский текстиль может появиться в странах Европы
Бизнес 08:14
Посол Туркменистана приступает в своим обязанностям в Таджикистане
Туркменистан 07:56
В Японии в результате падения спасательного вертолета погибли девять человек
Другие страны 07:28
При восхождении на Эльбрус погиб австрийский альпинист
Россия 07:07
Трамп отметил прогресс в торговых переговорах с Мексикой
США 06:11
Четыре человека погибли в ДТП в России
Россия 05:26
В Японии в результате падения спасательного вертолета погибли четыре человека
Другие страны 04:54
Возле Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Россия 04:02
Трамп и Макрон обсудили торговлю и безопасность
США 03:51