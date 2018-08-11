Глава Гватемалы может попасть под следствие из-за финансовых махинаций

Генеральная прокуратура Гватемалы и Международная комиссия против безнаказанности в Гватемале (CICIG) в пятницу представили в Верховный суд запрос на начало предварительного следствия против президента страны Джимми Моралеса и одной из депутатов парламента в связи с возможными финансовыми махинациями на выборах, передаёт РИА Новости.

Как говорится в коммюнике CICIG, речь идет о незадекларированном финансировании партии президента "Фронт национальной конвергенции" перед выборами 2015 года на сумму в 7,9 миллиона кетсалей (более 1 миллиона долларов). Для начала расследования с президента парламентом должна быть снята неприкосновенность.

Последний раз тема незаконного финансирования президентской партии поднималась в апреле этого года. Тогда генпрокурор Тельма Алдана и глава CICIG Иван Веласкес заявили, что перед выборами 2015 года партия задекларировала в верховном избирательном суде сумму чуть более чем в 3 миллиона кетсалей, полученных от бизнесменов на проведение кампании, однако в реальности она могла получить 15 миллионов кетсалей.

В сентябре 2017 года конгресс Гватемалы проголосовал против лишения Моралеса иммунитета от судебного преследования в связи с расследованием возможных финансовых нарушений в ходе выборов 2015 года.

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