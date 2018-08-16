Глава МИД Британии обсудил с директором ОЗХО химоружие и дело Солсбери

16 августа 2018 20:10 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Джереми Хант и руководитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас обсудили возможности организации по контролю за химоружием в Сирии, а также аспекты технической помощи британским властям в расследовании ЧП в Солсбери и Эймсбери, говорится в заявлении ОЗХО, передает РИА Новости.

"Глава британского МИД встретился сегодня с гендиректором ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге. Гендиректор рассказал министру о прогрессе в имплементации конвенции о запрещении химоружия, действиях ОЗХО в Сирии и мерах в отношении угрозы применения химических вооружений. Дискуссия также коснулась аспектов технической помощи ОЗХО британским властям после инцидентов в Солсбери и Эймсбери", - говорится в заявлении.

Глава ОЗХО поблагодарил британского министра за поддержку организации и пообещал продолжение сотрудничества в борьбе с распространением и применением химоружия.

На прошлой неделе Лондон пригласил независимых технических экспертов ОЗХО для продолжения работы по определению нервно-паралитического вещества, которое стало причиной смерти одного гражданина Британии в Эймсбери и серьезного заболевания другого гражданина. Первый визит экспертов по данному случаю состоялся в июле.

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