Постпред Сирии при ООН сообщил в СБ о намерении террористов применить химоружие в Идлибе

28 августа 2018 20:31 (UTC+04:00)

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари представил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН во вторник задокументированные данные о намерении террористов применить химическое оружие в провинции Идлиб, чтобы затем обвинить в этом Дамаск, передает ТАСС.

"<...> Я представляю вам задокументированную информацию: [террористическая] группировка "Джебхат ан-Нусра" и ряд других террористов говорят о своей готовности использовать химоружие против гражданских лиц в Идлибе, чтобы затем обвинить сирийские власти и оправдать военную агрессию, осуществляемую государствами - спонсорами терроризма", - сказал дипломат на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Сирии.

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