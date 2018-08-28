Постпред Сирии при ООН сообщил в СБ о намерении террористов применить химоружие в Идлибе

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари представил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН во вторник задокументированные данные о намерении террористов применить химическое оружие в провинции Идлиб, чтобы затем обвинить в этом Дамаск, передает ТАСС.

"<...> Я представляю вам задокументированную информацию: [террористическая] группировка "Джебхат ан-Нусра" и ряд других террористов говорят о своей готовности использовать химоружие против гражданских лиц в Идлибе, чтобы затем обвинить сирийские власти и оправдать военную агрессию, осуществляемую государствами - спонсорами терроризма", - сказал дипломат на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Сирии.

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