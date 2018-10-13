Самая ядовитая медуза - Морская оса

Воды теплых морей, куда совсем скоро отправится множество туристов со всего света, могут грозить серьезными неприятностями – встречами с хищными рыбами, сильными течениями, "укусами" медуз. Какой вид медузы считается самыми опасными и где их можно увидеть, выяснили РИА Новости.

Морская оса (Chironex fleckeri)

Эта медуза считается самой ядовитой: выпускаемый ее щупальцами яд может убить взрослого человека за несколько минут. Почти прозрачный купол этого животного достигает размеров баскетбольного мяча, щупальца достигают в длину трех метров. Морская оса отличается от сородичей тем, что обладает "глазами" — способными воспринимать свет и изображение, хотя их роль в ее поведении не доказана, так как у медуз нет центральной нервной системы.

Где обитает: в прибрежных водах северной Австралии и соседних тропических районах индо-западной части Тихого океана, а также в Юго-Восточной Азии.

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