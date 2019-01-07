Президент Всемирного банка уходит в отставку

7 января 2019 21:21 (UTC+04:00)

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким уходит в отставку с 1 февраля, обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева, говорится в пресс-релизе банка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки - желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

"Ким объявил, что сразу после отставки присоединится к (частной) фирме и будет работать над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны", - говорится в релизе. Где именно будет работать Ким, не уточняется.

Ким вступил в должность главы Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет. В 2016 году совет директоров организации вновь избрал его президентом группы.

Среди своих достижений Ким назвал повышение на 13 миллиардов долларов уставного капитала составных частей группы - Международного банка реконструкции и развития, а также Международной финансовой корпорации. Заявленные цели банка - покончить с крайней бедностью на планете к 2030 году.

Группу Всемирного банка поддерживают 189 различных стран.

Президент организации председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство деятельностью банка. По традиции президентом Всемирного банка становится гражданин США - страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.

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