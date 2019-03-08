Ван И: Сплоченность Китая и России даст больше гарантии мира, безопасности и стабильности

В первой половине дня 8 марта член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции, говоря о китайско-российских отношениях, отметил, что в 2019 году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между КНР и РФ, обе стороны намерены воспользоваться этой возможностью, вывести двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства на новую ступень, сообщает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства считаются образцом взаимодействия между крупными государствами в современном мире, они служат благом для народов двух стран, играют значимую роль в поддержании мира и стабильности в регионе и во всем мире. Об этом заявил глава МИД КНР.

Он подчеркнул, что в области контактов на высоком уровне, президент России Владимир Путин, по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, будет присутствовать на Втором форум высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь», а китайский руководитель совершит государственный визит в РФ. Глава МИД КНР уверен, что под общим руководством лидеров двух стран китайско-российские отношения вступят в новую эпоху развития.

Относительно двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, Ван И отметил, что в прошлом году китайско-российский товарооборот превысил историческую отметку в 100 млрд. американских долларов. Ожидается, что в этом году будут достигнуты значительные результаты в практическом взаимодействии двух стран, показательными проектами, как отметил министр, являются «трубопровод и два моста». Под «трубопроводом» подразумевается восточная ветка китайско-российского газопровода, который будет введен в эксплуатацию в этом году; что касается «двух мостов», совсем скоро ожидается запуск движения по первому трансграничному автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ, вместе с этим, заканчивается строительство первого между КНР и РФ железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян. Кроме этого, по словам Ван И, сторонам необходимо продолжать продвигать сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом, давать толчок деловому сотрудничеству, вместе с укреплением традиционных сфер сотрудничества, как энергетики, следует неустанно разрабатывать точки роста в высоких технологиях, сельском хозяйстве, электронной коммерции, финансах и других областях. Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нужно повышать качество и продвигать модернизацию сотрудничества, способствовать развитию двух стран во благо народов Китая и России.

Что касается международной повестки дня, Ван И отметил, что КНР и РФ, в качестве двух крупных стран в мире и постоянных членов Совета Безопасности ООН, выполняют важные обязанности и миссию. По его словам, страны поддерживают тесную связь практически по всем основным мировым вопросам, придерживаются одинаковой или схожей позиции. В новом году, как отметил Ван И, Китай и Россия будут укреплять стратегическое взаимодействие, защищать цели и принципы Устава ООН, сохранять международную стратегическую безопасность. Сплоченность Китая и России даст больше гарантии мира, безопасности и стабильности.

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