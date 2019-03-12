Business Insider рассказал о характеристиках следующего поколения iPhone.

Как пишет портал, корпорация Apple планирует представить три новых смартфона будущей осенью, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Одним из самых ожидаемых изменений должна стать камера с тремя объективами - такой системой уже оснащены флагманы от Samsung и Huawei. Благодаря тройной камере можно будет существенно расширить зону обзора и улучшить фокус линз. По некоторым данным, даже бюджетные устройства линейки получат такую функцию.

Еще одним обновлением, вероятно, станет OLED-дисплей, что положительно отразится на глубине цвета и контрастности изображений.

Apple планирует улучшить функцию распознавания лица Face ID. Корпорация может установить и камеру для получения 3D-снимков, но вначале систему предполагается внедрить в новый iPad.

Следующее поколение гаджетов будет обладать двусторонней зарядкой, что позволит использовать аккумулятор и для других устройств, пишет Business Insider. Кроме того, iPhone могут получить порт USB-C вместо разъема Lightning.

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