Business Insider рассказал о характеристиках следующего поколения iPhone

12 марта 2019 20:44 (UTC+04:00)

Business Insider рассказал о характеристиках следующего поколения iPhone.

Как пишет портал, корпорация Apple планирует представить три новых смартфона будущей осенью, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Одним из самых ожидаемых изменений должна стать камера с тремя объективами - такой системой уже оснащены флагманы от Samsung и Huawei. Благодаря тройной камере можно будет существенно расширить зону обзора и улучшить фокус линз. По некоторым данным, даже бюджетные устройства линейки получат такую функцию.

Еще одним обновлением, вероятно, станет OLED-дисплей, что положительно отразится на глубине цвета и контрастности изображений.

Apple планирует улучшить функцию распознавания лица Face ID. Корпорация может установить и камеру для получения 3D-снимков, но вначале систему предполагается внедрить в новый iPad.

Следующее поколение гаджетов будет обладать двусторонней зарядкой, что позволит использовать аккумулятор и для других устройств, пишет Business Insider. Кроме того, iPhone могут получить порт USB-C вместо разъема Lightning.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Названы возможные характеристики новых iPhone
США 21:22
Трамп заявил, что не произнес фамилию главы Apple из-за желания сэкономить время
США 11 марта 19:43
Китайский юрист назвал иск Huawei против США обычной практикой
В мире 8 марта 14:23
Глава Apple сменил имя в Twitter после оговорки Трампа
США 8 марта 02:38
СМИ: Huawei обвинила правительство США в проникновении на ее сервера
Китай 7 марта 10:21
NYT: Huawei подаст в суд на власти США за запрет продуктов для федеральных агентств
Китай 4 марта 14:47
Лента новостей
Двое альпинистов погибли при сходе лавины в Шотландии - СМИ
Европа 22:08
Сиявуш Новрузов: Апрельские бои нарушили планы армян
Точка зрения 22:06
Туркменистан, Казахстан, Иран - у кого больше шансов подключитья к ЮГК?
Энергетика 21:50
Грузия увеличит импорт азербайджанского газа
Экономика 21:45
Трамп на год продлил санкции в отношении Ирана
США 21:36
Пентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом
США 21:33
Названы возможные характеристики новых iPhone
США 21:22
Часть Сумгайыта и Абшерона останется без газа
Энергетика 21:17
В Азербайджане предложено восстанавливать здоровье доноров за счет государства
Общество 21:13