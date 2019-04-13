Cпасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС

13 апреля 2019 13:51 (UTC+04:00)

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более 60 мигрантов, находящихся у берегов страны на борту судна Sea-Eye, распределят между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом, передает Trendсо ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что судно немецкой неправительственной организации Sea-Eye после получения сигнала бедствия приняло у берегов Ливии на борт 64 мигранта, включая женщин и детей. Еще 50 человек, как сообщила организация, считаются пропавшими без вести. После спасения мигрантов НПО призвало власти Италии и Мальты открыть для них свои порты. Италия отказалась принимать мигрантов.

"Все 64 мигранта на борту (судна) Alan Kurdi благодаря эффективному сотрудничеству Европейской комиссии и Мальты будут высажены на берег и перераспределены между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом. Ни один из них не останется в Мальте, которая не может одна нести эту ношу", - написал Мускат в своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

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