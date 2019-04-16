В России назвали сроки запуска первой очереди самого мощного в мире лазера

16 апреля 2019 19:02 (UTC+04:00)

Как сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ), важный этап сооружения самой мощной в мире лазерной установки завершен в Российском федеральном ядерном центре ВНИИЭФ (Саров, Нижегородская область) - полностью собрана так называемая камера взаимодействия, ввод в эксплуатацию первой очереди лазерной установки запланирован на 2022 год, передает во вторник Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эта установка предназначена для проведения экспериментов по управляемому инерциальному термоядерному синтезу. Саровская установка для лазерного синтеза будет рекордсменом среди введенных и планируемых к строительству лазерных систем. К термоядерной мишени будет подводиться импульсной энергии в полтора раза больше, чем у самой мощной из действующих на сегодняшний день лазерных установок – NIF (США). Такие установки могут создать у себя считанное число стран, и поэтому они могут считаться одним из показателей технологического развития государства.

Камера взаимодействия – это центральный элемент установки, сфера диаметром 10 метров и весом около 120 тонн, в которой должно происходить взаимодействие лазерной энергии с мишенью. При таких габаритах транспортировка камеры является с практической точки зрения невозможной технической операцией, поэтому ее изготовление проводилось непосредственно рядом с местом строительства одновременно с возведением здания под лазерную установк

В настоящий момент ведутся испытания систем первого модуля установки. В конце 2019 года будет проведен его запуск. Ввод в эксплуатацию первой очереди лазерной установки запланирован на 2022 год, отмечается в сообщении.

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