В Израиле заработает новая ветка железной дороги

Один из планов израильских железных дорог на следующий год – это петля, соединяющая северные пригороды региона Тель-Авив – Шарон, передает Trend со ссылкой на mignews.com

Новый маршрут начнет действовать после завершения прокладки железнодорожного пути, соединяющего береговую линию с железнодорожной станцией "Западная Раанана".



Изменения в системе сигналов, запланированные на следующий год, позволят эксплуатировать маршрут с начала 2020 года.

По данным издания, маршрут соединит станции в Герцлии, Бней-Браке, Петах-Тикве, Рош а-Аине, Ход ха-Шароне и Раанане.



Стоит отметить, что повышения качества пассажирских перевозок было ранее одобрено компанией-оператором "Израильские железные дороги", Министерством транспорта и Министерством финансов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.