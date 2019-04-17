В Израиле заработает новая ветка железной дороги

17 апреля 2019 10:09 (UTC+04:00)

Один из планов израильских железных дорог на следующий год – это петля, соединяющая северные пригороды региона Тель-Авив – Шарон, передает Trend со ссылкой на mignews.com

Новый маршрут начнет действовать после завершения прокладки железнодорожного пути, соединяющего береговую линию с железнодорожной станцией "Западная Раанана".

Изменения в системе сигналов, запланированные на следующий год, позволят эксплуатировать маршрут с начала 2020 года.

По данным издания, маршрут соединит станции в Герцлии, Бней-Браке, Петах-Тикве, Рош а-Аине, Ход ха-Шароне и Раанане.

Стоит отметить, что повышения качества пассажирских перевозок было ранее одобрено компанией-оператором "Израильские железные дороги", Министерством транспорта и Министерством финансов.

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