Китай готовит миссию по изучению астероида 2016 HO3 и кометы 133P

Китайское национальное космическое управление готовит амбициозную миссию по изучению нового квазиспутника Земли - астероида 2016 HO3 и кометы 133P (Эльст — Писарро), заявил на презентации проекта заместитель руководителя лунной программы Китая Лю Цзичжун, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Миссия по исследованию астероидов в настоящий момент находится на стадии разработки, миссия подразумевает, что в ходе одного запуска планируется совершить облет астероида, посадку на его поверхность, сбор образцов и передачу их на Землю в возвращаемом модуле", - сообщил Лю Цзичжун.

Лю Цзичжун пояснил, что после взлета с поверхности астероида, аппарат с возвращаемым модулем максимально приблизится к Земле, модуль отсоединится и направится на Землю, а сам аппарат продолжит свое путешествие, направившись к поясу астероидов, и облетит вокруг кометы 133P. На всю миссию, по словам ученого, понадобится около 10 лет.



Он добавил, что в миссии могут принять участие как китайские частные компании и различные научные организации, так и иностранные, аппарат сможет взять на борт восемь единиц оборудования, включая различные камеры, спектрометры и анализаторы.

Лаборатория реактивного движения НАСА в 2016 году сообщила об обнаружении нового квазиспутника Земли – астероида 2016 HO3, который стал временным компаньоном нашей планеты примерно 100 лет назад и будет кружить вокруг нее еще несколько сотен лет. Астероид 2016 HO3 страдает от "террафобии" – он никогда не сближается с нашей планетой ближе, чем на 38 расстояний от Земли до Луны.

Комета 133P (Эльст-Писарро) является прототипом кометы главного пояса и объектом Солнечной системы, который проявляет характеристики одновременно и кометы, и астероида.

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