Франция экспортировала в 2018 году вооружений на €9 млрд

19 апреля 2019 10:30 (UTC+04:00)

Стоимость экспорта французских вооружений достигла в 2018 году €9 млрд . Об этом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила в пятницу, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Показатель экспорта вооружений в 2018 году составил примерно €9 млрд. Ранее, в 2017 году, он равнялся €7 млрд. То есть, мы добились прироста в 30%", - сказала военный министр.

Она признала при этом, что у Франции были и более высокие доходы от экспорта вооружений. В частности, в 2016 году, благодаря подписанному с Индией контракту на поставки нескольких десятков истребителей Rafale, размер экспорта вооружений превысил €10 млрд.

Министр сообщила, что в ближайшее время представит парламенту доклад ее ведомства относительно экспорта вооружений.

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