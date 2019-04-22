В терактах на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников

22 апреля 2019 11:55 (UTC+04:00)

Семь террористов-смертников, предположительно, участвовали в совершении серии терактов на Шри-Ланке, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Такой вывод удалось сделать благодаря анализу останков злоумышленников. Речь идет о шести из восьми взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в воскресенье. Отмечается, что в нападении на отель "Шангри-Ла" в Коломбо были задействованы два смертника, в остальных терактах, предположительно, по одному террористу-смертнику

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании.

Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала 24 человека в связи со взрывами.

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