Неудача при испытаниях двигателя Crew Dragon может привести к отсрочке запусков

Инцидент при огневых испытаниях двигателя корабля Crew Dragon может привести к переносу сроков начала пилотируемых полетов. Сам корабль, возможно, стал непригодным для использования. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник портал Space.com.

"Взрыв, который, возможно, повредил корабль Crew Dragon во время испытаний двигателя в минувшую субботу, может привести к пересмотру планов NASA по отправке астронавтов в космос с территории США уже летом нынешнего года", - сказано в сообщении.

Портал отметил, что испытания проводились на корабле, который 2 марта стартовал к МКС. Первоначально планировалось использовать его для будущих пилотируемых полетов, однако в зависимости от повреждений "капсула, возможно, будет непригодна для дальнейшего использования". При этом портал отметил, что компания SpaceX пока не сообщила точной причины возникновения нештатной ситуации при испытаниях или данных о масштабах повреждения корабля.

SpaceX 2 марта осуществила запуск к МКС корабля Crew Dragon в беспилотном режиме. 3 марта он впервые пристыковался к орбитальному комплексу. Отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летали только российские "Союзы". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

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