Ким Чен Ын скоро посетит Россию для встречи с Путиным

23 апреля 2019 01:38 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын скоро посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщает агентство, в ходе визита запланированы переговоры "между товарищем Ким Чен Ыном и президентом РФ".

Отмечается, что визит лидера КНДР состоится по приглашению российского президента Владимира Путина.

Это первое официальное подтверждение в СМИ КНДР планируемой встречи лидеров двух стран. Место и время проведения саммита агентство не приводит.

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