Главного переговорщика КНДР с США по ядерной проблеме отправили в отставку

24 апреля 2019 15:44 (UTC+04:00)

Заведующий отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, освобожден от занимаемой им также должности главы национальной разведслужбы, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

На посту руководителя разведки Ким Ён Чхоля сменил Чан Гым Чхоль, который был членом комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе и занимался вопросами межкорейских обменов с Советом по примирению и сотрудничеству Республики Корея.

Косвенно о кадровых перестановках в руководстве КНДР может свидетельствовать тот факт, что Ким Ён Чхоль впервые не сопровождает председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в зарубежной поездке, отмечает Yonhap. Ким Чен Ын прибыл в среду во Владивосток, где 25 апреля состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ким Ён Чхоль считается главным переговорщиком КНДР в диалоге с США по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. Последний раунд диалога, состоявшийся в Ханое в конце февраля, завершился без подписания каких-либо соглашений.

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