Владимир Путин прибыл в Китай

25 апреля 2019 17:14 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие во втором форуме "Один пояс, один путь", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как передает корреспондент РИА Новости, самолет главы государства приземлился в аэропорту Пекина. В Китай Путин прилетел из Владивостока, где в четверг прошли его первые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 25-27 апреля, в нем примут участие почти 37 лидеров государств и правительств, а также директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Как ранее сообщил глава МИД КНР Ван И, программа форума будет довольно насыщенной: 25 апреля пройдут 12 тематических форумов и конференций, 26 апреля состоится торжественная церемония открытия и встречи на высоком уровне, а 27-го лидеры проведут общее заседание.

Председательствовать на всех мероприятиях форума с участием лидеров будет председатель КНР Си Цзиньпин, который выступит с речью на открытии форума, а также подведет его итоги по завершению.
Первый форум "Один пояс, один путь" прошел в Пекине в мае 2017 года. В нем приняли участие 29 глав государств и правительств.

Концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

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