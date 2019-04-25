Авиакомпания EasyJet запретила употреблять орехи на борту самолета

25 апреля 2019 17:55 (UTC+04:00)

Британский лоукостер EasyJet ввел запрет на употребление орехов и содержащих их продуктов на борту воздушного судна. Этот шаг, как сообщает телеканал Sky News, направлен на защиту пассажиров, страдающих аллергией на орехи, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Теперь, как указывает авиаперевозчик, каждый пассажир с аллергией на орехи должен заранее проинформировать об этом сотрудников авиакомпании. В частности, это можно сделать при бронировании авиабилетов. Затем информация будет передана экипажу воздушного судна. Клиентам же рекомендуется напомнить о своем заболевании при посадке на самолет.

Работники EasyJet, в свою очередь, сделают все возможное, чтобы другие пассажиры не употребляли принесенные с собой продукты, содержащие орехи. Как подчеркивает телеканал, авиакомпания уже перестала предлагать своим клиентам арахис. Остальные продукты, содержащие данный аллерген, будут исключены из бортового меню в течение следующих нескольких месяцев.

"Безопасность и комфорт всех пассажиров и членов экипажа является главным приоритетом нашей авиакомпании, поэтому мы разработали комплекс мер, призванных помочь клиентам с аллергией на орехи", -отметили в EasyJet. "Невозможно запретить употребление орехов на всех рейсах, поскольку пассажиры по прежнему будут приносить содержащие их продукты. Однако, когда пассажир с сильной аллергией, в отдельных случаях вызывающей даже анафилактический шок, путешествует нашими авиалиниями, мы попросим других клиентов воздержаться от употребления орехов, которые они принесли с собой", - добавили в авиакомпании.

EasyJet - не первая авиакомпания в Великобритании, которая вводит подобный запрет. Например, British Airways рекомендует своим клиентам не употреблять арахис, если у кого-то из пассажиров на борту есть на него аллергия.

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