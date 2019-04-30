В партии Берлускони опровергли данные о срочной госпитализации экс-премьера

30 апреля 2019 14:08 (UTC+04:00)

Представители партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" опровергли информацию о том, что он экстренно госпитализирован в Милане, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Сильвио Берлускони поехал в больницу "Сан-Рафаэле" для получения медицинской помощи в связи с острым приступом боли в поясничной области (почечной колики). Как только все процедуры будут завершены, он намерен участвовать в мероприятии по представлению кандидатов от "Вперед, Италия" в Европарламент", - приводит агентство слова источника в окружении Берлускони.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что 82-летний политик экстренно доставлен в миланскую больницу на машине скорой помощи. Летом 2016 года Берлускони, несколько раз возглавлявший итальянское правительство, перенес серьезную операцию на сердце, после которой долго восстанавливался. Ранее политик заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент, которые состоятся в конце мая.

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