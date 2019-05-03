Макрон заявил, что Франция окажет поддержку властям Ирака в восстановлении страны

3 мая 2019 16:53 (UTC+04:00)

Франция окажет обширную помощь в восстановлении Ирака на основе принятой странами дорожной карты. Об этом заявил в пятницу президент республики Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Франция будет содействовать развитию единого, федеративного, демократического государства", - сказал Макрон. Он сообщил, что "стороны подписали дорожную карту укрепления стратегического партнерства между Францией и Ираком". Французский лидер назвал документ новой главой в истории франко-иракских отношений.

"Наше сотрудничество будет, прежде всего, развиваться по таким направлениям, как экономика, образование, культура", - отметил Макрон. При этом он подчеркнул, что "одной из главных задач остается борьба с терроризмом". "Эта борьба еще не окончена, и от ее успеха будет зависеть установление стабильности в регионе", - сказал президент.

Франция, как сообщил Макрон, будет "продолжать работу по возрождению Мосула, восстановлению его университета". "Стабильность Ирака является определяющей для безопасности региона. Мы приветствуем диалог, который ведет Ирак со странами региона. В этой работе мы на вашей стороне", - заявил Макрон.

В свою очередь глава правительства Ирака поблагодарил Париж за поддержку и солидарность. "Ирак горячо приветствует реформы, которые проводит молодой и энергичный президент Франции, - сказал премьер-министр. - Мы видим большие возможности для взаимной кооперации наших стран во многих областях".

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