СМИ сообщили об аресте брата экс-президента Алжира

4 мая 2019 22:03 (UTC+04:00)

Полиция Алжира задержала в субботу младшего брата экс-президента страны, занимавшего пост советника главы государства, Саида Бутефлику и двух бывших директоров разведки, сообщил алжирский спутниковый телеканал "Ан-Нахар", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации источников телеканала, аресту помимо брата президента подверглись бывший глава разведки страны генерал Башир Тартак и другой генерал Тауфик Мадин, которые могут предстать перед судом уже в воскресенье. По сведениям источника, им в вину вменяются приказы силой подавить народные выступления против баллотирования прежнего президента на новый срок.

Острый политический кризис разразился в Алжире в феврале после решения президента Бутефлики баллотироваться на новый, пятый по счету президентский срок, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем. После нескольких недель массовых народных протестов в стране Бутефлика 2 апреля подал отставку по состоянию здоровья. Временным главой Алжира, согласно конституции, на ближайшие 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Бенсалах.

В конце апреля ряд бывших высокопоставленных чиновников, работавших в период правления экс-президента, были вызваны в суд для дачи показаний по коррупционным делам. Так, во вторник показания давал бывший премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья. Речь шла о растрате государственных средств и незаконном предоставлении привилегий бизнесменам. В понедельник суды в Алжире и Типазе заслушали показания бывшего главы национальной полиции Алжира Абдельгани Хамеля и экс-главы Центробанка Алжира, нынешнего министра финансов Мухаммеда Лукаля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Замминистра обороны Алжира обвинил некоторые партии в стремлении посеять раздор в стране
В мире 1 мая 16:44
Повлияет ли на TAP продление газового контракта между Италией и Алжиром?
Энергетика 26 апреля 15:56
В Алжире уже 32 кандидата изъявили желание принять участие в президентских выборах
Другие страны 23 апреля 06:07
Экс-премьера Алжира вызвали в суд по делу о растрате госсредств
Арабские страны 21 апреля 02:03
Начальник Генштаба ВС Алжира поддержал гражданскую власть страны
Арабские страны 16 апреля 19:49
В Алжире прошли студенческие марши с требованием полной смены политической системы
В мире 15 апреля 09:14
Лента новостей
Группа из 20 человек в Канаде выиграла в лотерею $37 млн
В мире 23:14
Силы безопасности Туниса раскрыли планы совершения терактов в стране
Другие страны 22:56
Число погибших из-за циклона "Фани" в Индии возросло до 16
Другие страны 22:33
Глава ПНС Ливии заявил о восстановлении контроля над позициями у Триполи
Арабские страны 21:37
В Баку снижена допустимая скорость движения на ряде дорог
Общество 21:32
Израиль в ответ на ракеты поразил 70 военных целей в секторе Газа
Израиль 21:06
В Венесуэле разбился военный вертолет
Другие страны 20:42
Израильские военные засекли пуски 200 ракет из сектора Газа
Израиль 20:22
Оглашены объемы добычи нефти на одном из месторождений в Азербайджане
Энергетика 20:14