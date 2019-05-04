СМИ сообщили об аресте брата экс-президента Алжира

Полиция Алжира задержала в субботу младшего брата экс-президента страны, занимавшего пост советника главы государства, Саида Бутефлику и двух бывших директоров разведки, сообщил алжирский спутниковый телеканал "Ан-Нахар", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации источников телеканала, аресту помимо брата президента подверглись бывший глава разведки страны генерал Башир Тартак и другой генерал Тауфик Мадин, которые могут предстать перед судом уже в воскресенье. По сведениям источника, им в вину вменяются приказы силой подавить народные выступления против баллотирования прежнего президента на новый срок.

Острый политический кризис разразился в Алжире в феврале после решения президента Бутефлики баллотироваться на новый, пятый по счету президентский срок, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем. После нескольких недель массовых народных протестов в стране Бутефлика 2 апреля подал отставку по состоянию здоровья. Временным главой Алжира, согласно конституции, на ближайшие 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Бенсалах.

В конце апреля ряд бывших высокопоставленных чиновников, работавших в период правления экс-президента, были вызваны в суд для дачи показаний по коррупционным делам. Так, во вторник показания давал бывший премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья. Речь шла о растрате государственных средств и незаконном предоставлении привилегий бизнесменам. В понедельник суды в Алжире и Типазе заслушали показания бывшего главы национальной полиции Алжира Абдельгани Хамеля и экс-главы Центробанка Алжира, нынешнего министра финансов Мухаммеда Лукаля.

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