Группа из 20 человек в Канаде выиграла в лотерею $37 млн

4 мая 2019 23:14 (UTC+04:00)

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37 млн) поделят между собой сразу 20 человек. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выпавшие номера - 2, 3, 5, 12, 21, 22 и 37. Бонус-число - 19", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный билет был продан в городе Броссард в провинции Квебек. Также установлено, что его купила группа в количестве 20 игроков, что допускается правилами канадских лотерей.

По правилам Lotto Max, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя или победителей должно стать достоянием общественности. В данном случае выигрыш будет поровну поделен между 20 игроками.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в другую популярную лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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