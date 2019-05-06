В Сирию из Иордании и Ливана вернулись свыше 1,3 тысячи беженцев

6 мая 2019 15:54 (UTC+04:00)

Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 354 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 365 человек (женщин – 110, детей – 186), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 989 человек (женщин – 297, детей – 504)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 33 сирийца.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предметов.
Также за сутки восстановлены шесть жилых домов, хлебопекарня и электроподстанция.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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