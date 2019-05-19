Зрители обнаружили в "Игре престолов" новый ляп (ФОТО)

Зрители "Игры престолов" обнаружили новый ляп, допущенный создателями телесериала, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так, среди промокадров к пятой серии финального сезона фанаты нашли фото с Джейме Ланнистером, обнимающим свою сестру Серсею двумя руками, хотя по сюжету герой потерял кисть еще в третьем сезоне и с тех пор носил золотой протез.

Ранее подписчики HBO заметили в сцене пиршества в замке Винтерфелл бумажный стаканчик из сети кофеен Starbucks. Он стоял на столе перед одной из главных героинь — Дейенерис Таргариен, претендующей на железный трон Семи королевств. Другие участники сцены в это время пили вино из рогов и кубков.

"Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина.

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