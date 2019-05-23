Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

23 мая 2019 10:49 (UTC+04:00)

Пакистан в четверг провел успешный пуск баллистической ракеты "Шахин-2" класса "земля-земля", способной нести ядерный заряд, сообщил глава пресс-службы пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Состоялось успешное испытание баллистической ракеты "Шахин-2", которая может оснащаться как ядерной, так и обычной боевой частью и поражать цели на расстоянии 1500 километров", - написал Гафур в своем аккаунте в Twitter.

По словам офицера, состоявшиеся успешные испытания ракеты "отвечают целям Пакистана по поддержанию стратегической стабильности в регионе". Впервые Пакистан провел испытательный пуск этой ракеты 15 лет назад - в марте 2004 года. На вооружение пакистанских ВС "Шахин-2" была принята в 2014 году.

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