В Катаре лучшие отели летом снизят цены, чтобы привлечь туристов

23 мая 2019 14:07 (UTC+04:00)

Национальный совет Катара по туризму объявил о снижении цен на лучшие пятизвездочные отели и курорты по всей стране до 40%, чтобы привлечь туристов в жаркое время года, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы рады предложить внутренним и приезжающим из-за рубежа туристам возможность насладиться лучшими услугами в нашем секторе гостеприимства с помощью спецпредложений. Вместе с нашими партнерами мы остаемся привержены развитию устойчивого туризма", - отметил глава офиса по маркетингу в совете по туризму Рашид аль-Курейши.

Сниженные цены, по которым также будут продаваться номера в отелях на побережье Персидского залива, будут действовать с 4 июня по 16 августа. Владельцы гостиниц готовы предоставить скидки не только на номера, но и на посещение расположенных в отелях ресторанов, спа-салонов, спортивных клубов.

Ранее глава Национального совета Катара по туризму Акбар аль-Бакер сообщил, что во время фестиваля, который продлится все лето, гостей эмирата ждет разнообразная развлекательная программа, сниженные цены в ресторанах и магазинах. Более того, родственники и друзья постоянно проживающих в Катаре иностранцев смогут в это время посетить эмират по их приглашению без виз. Он объявил, что за первый квартал этого года страну посетили на 10% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Более 140 тысяч человек побывали в Дохе проездом на круизных кораблях, которые впервые стали заходить в порт столицы в прошлом году.

С момента введения блокады Катара соседними странами почти два года назад эмират начал стремительно развивать различные сферы экономики, которые до этого не представляли для него интерес, в частности, туризм. До разрыва отношений с соседями большинство отдыхающих в Катаре были жителями других государств Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии.

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