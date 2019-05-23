Кипр и Египет подписали соглашение об электрокабеле между Африкой и Европой

23 мая 2019 17:58 (UTC+04:00)

Кипр и Египет подписали в Каире историческое соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию электрокабеля, который соединит электрические сети Европы и Африки, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Интерконнектор, который в будущем соединит Африку и Европу, будет способен передавать 2000 мегаватт электроэнергии в любом направлении.

Соглашение было подписано в главном зале Совета министров Египта генеральным директором EuroAfrica Interconnector Насосом Кторидисом и председателем Египетской компании по передаче электроэнергии Сабахом Мохамедом Машалом.

На церемонии подписания присутствовали, в частности, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, бывший министр иностранных дел Кипра и председатель стратегического совета EuroAfrica Interconnector д-р Иоаннис Касулидис.

Соглашение предусматривает развитие электрических соединений с использованием подводных высоковольтных кабелей постоянного тока (HVDC) с мощностью передачи 2000 МВт. Присоединение будет завершено в два этапа, первый предусматривает пропускную способность 1000 МВт.

В июне 2018 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о своей полной поддержке этого проекта и подчеркнул важность реализации нескольких крупных проектов в области электроэнергетической инфраструктуры, которые укрепляют Египет, превращая страну в важный центр передачи электроэнергии из Африки в Европу через Кипр.

Протяженность магистрали превышает 300 километров, кабель будет пролегать на глубине до 2 тысяч метров. Завершить прокладку кабеля между Египтом и Кипром предполагается в декабре 2021 года.
Общая протяженность интерконнектора составит 1707 километров. Финансовые затраты на первой стадии оцениваются в 3,5 миллиарда евро.

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