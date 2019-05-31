Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг

31 мая 2019 16:03 (UTC+04:00)

Департамент здравоохранения американского штата Гавайи выпустил предупреждение для туристов после того, как у нескольких человек был обнаружен паразитический червь, проникающий в мозг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, личинки червей развиваются в улитках. Улиток обычно поедают крысы, однако зараженную улитку может употребить в пищу и человек. В организме человека черви питаются тканями мозга, что вызывает эозинофильный менингит. Заболевание влечет тяжелые осложнения, иногда - смерть.

Предупреждения последовали в связи с появлением трех новых случаев заболевания. Один из туристов заразился после того, как "специально съел слизняка на спор", двое других съели немытые фрукты и овощи, сообщает телеканал.

По информации телеканала, число заражений увеличивается с каждым годом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Этот азербайджанский музей получил от туристов "Сертификат качества 2019 года" (ФОТО)
Культура 13:12
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6
Другие страны 30 мая 13:58
Рейтинг самых фотографируемых мест в мире
Путешествия 30 мая 11:21
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом с Токио
Другие страны 25 мая 11:25
В Чили умерли шесть туристов из Бразилии
В мире 23 мая 13:04
Власти Индонезии советуют туристам избегать мест скопления людей
В мире 22 мая 17:40
Лента новостей
Азербайджанские стартапы вскоре выйдут на европейский уровень
Экономика 16:57
Производитель муки в Азербайджане наладит экспорт в соседние страны
Бизнес 16:48
США не считают проблемой механизм INSTEX, если он не нарушает санкции
Другие страны 16:48
В июне ожидается новый тендер для интерконнектора Греция-Болгария (Эксклюзив)
Энергетика 16:44
Вторую платформу на "Умид-Бабек" планируется ввести в строй в 2022 году
Энергетика 16:43
В Баку впервые пройдут Дни исламской кухни и халяльных продуктов
Социум 16:40
В одном из районов Баку приостановлена подача воды
Общество 16:39
В день финала Евролиги УЕФА в Баку было перевезено 45 тысяч болельщиков (ВИДЕО)
Общество 16:29
В Цюрихе мужчина убил двух заложников и покончил с собой
Другие страны 16:27