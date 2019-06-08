В Литве начались учения НАТО

8 июня 2019 23:12 (UTC+04:00)

Крупномасштабные маневры Gelezinis Vilkas 2019 с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более 1 тыс. единиц техники начались в субботу в Литве. Об этом сообщило командование Литовской армии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", - отметил пресс-офицер мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas Комантас Павилёнис.

В крупнейших для Литвы в текущем году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

По словам Павилёниса, учения пройдут на полигоне литовской армии в районе города Пабраде (восточная часть Литвы у границы с Белоруссией) и на полигоне Гайжюнай (центр страны). "Военная техника с мест постоянной дислокации в район учений проследует гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции", - сказал пресс-офицер. Часть эпизодов маневров пройдет по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях. Учения продлятся две недели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку успешно проведена оценка Палубной группы ВМС по стандартам НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18:46
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
США 5 июня 04:20
Учения НАТО Saber Guardian 2019 начались в Румынии
Другие страны 3 июня 12:49
Новое правительство Финляндии оставит за страной возможность вступить в НАТО
Европа 2 июня 04:00
Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении
Европа 28 мая 21:48
Гитанас Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Другие страны 27 мая 00:15
Лента новостей
В метро Бостона поезд сошел с рельсов
США 23:57
Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в Оттаве
Другие страны 23:42
Более 70 французских мэров высказались в поддержку Макрона
Европа 23:25
Десять тысяч человек приняли участие в акциях "желтых жилетов" во Франции
Европа 22:47
Новый премьер-министр Молдовы принесла присягу
Другие страны 22:25
Сборная Азербайджана провела очередной матч в рамках отборочного этапа Евро-2020
Общество 22:18
Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы
Другие страны 21:38
УЕФА: Баку готов принять ЕВРО-2020
Общество 21:21
В Бразилии 15 человек сильно пострадали в результате взрыва речного судна
Другие страны 21:06