В Литве начались учения НАТО

Крупномасштабные маневры Gelezinis Vilkas 2019 с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более 1 тыс. единиц техники начались в субботу в Литве. Об этом сообщило командование Литовской армии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", - отметил пресс-офицер мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas Комантас Павилёнис.

В крупнейших для Литвы в текущем году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

По словам Павилёниса, учения пройдут на полигоне литовской армии в районе города Пабраде (восточная часть Литвы у границы с Белоруссией) и на полигоне Гайжюнай (центр страны). "Военная техника с мест постоянной дислокации в район учений проследует гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции", - сказал пресс-офицер. Часть эпизодов маневров пройдет по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях. Учения продлятся две недели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.