Том Хэнкс "ограбил" магазин

16 июня 2019 20:21 (UTC+04:00)

Голливудский актер Том Хэнкс "ограбил" магазин в Лос-Анджелесе, поспорив с телеведущим Джимми Киммелом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В эфире телешоу Киммел охарактеризовал Хэнкса как крайне положительного человека, который никогда не был замешан в скандальных историях. Ведущий предложил ему зайти в ближайшую сувенирную лавку, чтобы вынести оттуда любой предмет, не заплатив.

Актер принял вызов и "украл" из магазина несколько бутафорских статуэток "Оскар" и собственную картонную фигуру. Позже за них расплатился охранник голливудской звезды.

Том Хэнкс — лауреат двух премий "Оскар" за лучшую главную мужскую роль. Киноакадемики отметили работу актера в фильмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994). Всего на счету Хэнкса более 50 работ в кино.

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