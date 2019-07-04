Оппозиция и власти Судана договорились об освобождении задержанных в ходе протестов

4 июля 2019 03:55 (UTC+04:00)

Военные власти Судана и оппозиционное движение страны договорились об освобождении манифестантов, которые были задержаны в ходе прошедших в конце июня массовых акций протеста в суданской столице. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил в четверг представитель Африканского союза (АС), присутствующий на переговорах в Хартуме в качестве посредника, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "достигнута договоренность об освобождении арестованных в ходе демонстраций, прошедших в Хартуме 30 июня". Представитель АС добавил, что военные и лидеры основной оппозиционной силы Судана (альянса "За свободу и перемены") "пришли к согласию и по ряду других вопросов". Он также указал, что диалог между оппозиционным движением и Военным советом продолжится позже в четверг.

В среду в суданской столице был восстановлен переговорный процесс между переходным Военным советом и оппозицией. Стороны обсуждают вопросы будущего политического устройства страны. Главной целью диалога является формирование правящего органа, в который войдут по семь представителей от военных и оппозиции. Посредниками на переговорах являются Эфиопия и Африканский союз.

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