В России в аквапарке погиб ребенок

5 июля 2019 00:07 (UTC+04:00)

Следователи завели уголовное дело после гибели четырехлетнего мальчика в аквапарке в городе Гулькевичи, сообщается на сайте СУСК РФ по Краснодарскому краю, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Следователи установили, что 3 июля 32-летняя жительница посёлка Комсомольского Гулькевичского района с трехлетним и четырехлетним детьми была в аквапарке в городе Гулькевичи. По предварительным данным, вечером женщина обнаружила четырехлетнего сына в бассейне без признаков жизни. Врачи скорой констатировали смерть ребёнка.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребёнка (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В ходе следствия будет дана оценка действиям матери и сотрудников аквапарка.

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