Европейский регулятор обнаружил проблему в Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) направило Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и компании Boeing список из пяти проблем, которые необходимо устранить до возвращения самолетов Boeing 737 MAX в эксплуатацию, одна из них связана с функционированием автопилота, о чем не сообщалось ранее. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА новости, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что среди проблем данной модели самолета EASA называет неполадки с триммером, неисправность угла атаки, несоответствующая подготовка пилотов и риски, связанные с программным обеспечением. При этом европейский регулятор сообщил также о новой неисправности, связанной с невозможностью отключить автопилот в чрезвычайных ситуациях. По данным агентства, это может привести к неспособности пилотов взять на себя управления до того, как самолет начнет терять высоту.

Управление гражданской авиации отказалось комментировать данную информацию, заявив, что продолжает работать с авиавластями над проверкой сертификационных документов Boeing 737 MAX. Компания Boeing также заявила, что продолжает сотрудничать с регуляторами и предоставлять необходимую информацию для возвращения самолетов данной модели в эксплуатацию.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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