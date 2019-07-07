Аравийская коалиция перехватила беспилотники, запущенные хуситами по саудовским аэропортам

7 июля 2019 02:33 (UTC+04:00)

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила беспилотные летательные аппараты, запущенные сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситами) в сторону аэропортов саудовских городов Абха и Джизан. Об этом в субботу сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление представителя аравийской коалиции Турки аль-Малики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Беспилотники были уничтожены в воздухе", - цитирует агентство заявление коалиции.

Ранее йеменский телеканал Al Massira информировал, что хуситы атаковали с помощью дронов ангары с истребителями и другие военные объекты на территории двух воздушных гаваней.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром в Абхе ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате чего пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, силам ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии
В мире 5 июля 01:35
Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена беспилотник
Арабские страны 1 июля 17:17
Йеменские хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Арабские страны 18 июня 05:26
Йеменские мятежники в четвертый раз за неделю атакуют саудовский аэропорт
Арабские страны 17 июня 04:43
ООН обвинила лидеров хуситов в блокировании доставки гуманитарной помощи в Йемене
Арабские страны 20 мая 20:37
В Йемене обстреляли рынок, есть погибшие
Арабские страны 22 мая 2018 11:01
Лента новостей
Очередная акция протеста "желтых жилетов" прошла в спокойной обстановке
В мире 03:08
В Лондоне четыре человека получили ножевые ранения
В мире 03:01
Умер один из основателей стиля босса-нова Жуан Жилберту
В мире 02:38
Макрон пообещал президенту Ирана изучить пути выхода из кризиса по СВПД до 15 июля
В мире 02:35
Сборная Аргентины в пятый раз завоевала бронзовые медали Кубка Америки по футболу
В мире 02:02
Халк Маслахаты Туркменистана пройдет в преддверии Дня независимости
Туркменистан 01:31
Судно с мигрантами вошло в порт Лампедузы вопреки запрету властей
В мире 01:28
В Греции пройдут досрочные парламентские выборы
В мире 01:21
Маррей и Серена Уильямс прошли во второй круг Уимблдона в миксте
В мире 01:16