Стало известно, когда начнется реставрация "Ночного дозора" Рембрандта

7 июля 2019 08:11 (UTC+04:00)

В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы назвали эту работу "Операция Ночной Дозор", — сказал генеральный директор музея Тако Диббитс.

В течение десяти месяцев 12 реставраторов будут работать над картиной размером 3,8 метра на 4,5 метра в специальной стеклянной камере. За это время надо будет восстановить каждый слой полотна и решить, как правильнее закрепить результат.

Проследить за процессом можно будет как в здании музея, так и онлайн, в прямой трансляции.

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