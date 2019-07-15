В Кабардино-Балкарии ищут потерявшегося в Приэльбрусье альпиниста

Спасатели в Кабардино-Балкарии ведут поиски потерявшегося на горе Пик Кахиани (Центральный Кавказ, Северный отрог вершины Донгузорун) альпиниста, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на горе Пик Кахиани, высота 3500 м, заблудился альпинист", - говорится в сообщении.

На помощь направлены трое спасателей.

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