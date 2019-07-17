Певцу R. Kelly отказали в освобождении под залог

17 июля 2019 01:56 (UTC+04:00)

Федеральный судья по северному округу штата Иллинойс отказал певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в выходе под залог по делу о детской порнографии. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, причиной для отказа послужило обвинение певца в препятствовании правосудию. Артисту, который был задержан на прошлой неделе, предъявлены обвинения по 13 пунктам, в том числе в получении и создании детской порнографии, принуждении несовершеннолетних к действиям сексуального характера, а также в сговоре с целью препятствования правосудию.

Сам 52-летний певец, как утоняет телеканал, свою вину отрицает. Адвокат подсудимого Стив Гринберг подчеркнул, что он и его подзащитный огорчены решением суда. "Мы думали, что сможем его вызволить, но судья посчитал иначе, и мы уважаем его решение", - приводит CNN его слова.

В конце февраля прокуратура округа Кук предъявила Келли обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти пунктам. После того, как органы правопорядка получили ордер на его арест, он добровольно явился в полицейский участок в Чикаго (штат Иллинойс). Позднее его отпустили под залог. При этом у Келли был изъят паспорт, ему запрещено покидать территорию штата Иллинойс без особого разрешения суда.

Уроженец Чикаго R. Kelly, выступающий в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу еще в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла певцу премию Grammy в трех номинациях. Исполнителя также номинировали еще на одну Grammy за песню You Are Not Alone, написанную им для Майкла Джексона (1958-2009).

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