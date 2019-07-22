В Канаде упал в реку небольшой самолет

Два человека пострадали при падении небольшого самолета в канадской провинции Альберта. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолет, марка которого не называется, упал в реку Атабаска недалеко от аэропорта города Джаспер. На его борту находились два человека, они получили различные травмы и были доставлены в больницу. Из-за инцидента на некоторое время было перекрыто движения по автомагистрали, идущей вдоль реки.

По факту авиакатастрофы начато расследование.

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