Нигерийские власти подтвердили запрет "Исламского движения Нигерии"

29 июля 2019 02:41 (UTC+04:00)

Нигерийские власти подтвердили запрет радикальной шиитской организации "Исламское движение Нигерии" (IMN) на территории страны, следует из релиза администрации президента в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на газету Punch и попавшие в ее распоряжение документы сообщалось, что федеральный высокий суд Нигерии признал деятельность шиитской организации "Исламское движение Нигерии" (IMN) террористической и незаконной.

"Власти должны были действовать до того, как ситуация выйдет из-под контроля, после многих предупреждений о том, что люди не должны использовать религию для закрепления беззакония", - пояснили свое решение в администрации.

Отмечается также, что при помощи такой меры власти борются "с беззаконием и преступностью", а не проводят "политику дискриминации в отношении какой-либо группы". Таким образом, запрет не помешает "большому количеству мирных и законопослушных шиитов исповедовать их религию".

Власть в организации, как утверждается, "захватили экстремисты", которые не верили в мирные протесты и вместо этого применяли насилие. Также в релизе подчеркивается, что свобода вероисповедания не должна идти в ущерб обществу, "особенно там, где такая свобода вредит другим и нарушает закон и порядок".

Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что в июле сотни членов шиитского "Исламского движения Нигерии" (IMN) ворвались на территорию Национального собрания страны, парламент страны временно прекратил свою работу. Члены организации убили и ранили нескольких полицейских. Также члены движения подожгли автомобили и повредили другое имущество. Через два дня члены шиитского движения вновь столкнулись с сотрудниками полиции у зданий правительства в Абудже, против них был применен слезоточивый газ. Затем 22 июля произошли новые столкновения.

Члены IMN выступают за освобождение их лидера Ибрагима Закзаки, который четыре года сидит в тюрьме, и протестуют против его ареста. Закзаки был заключен в тюрьму в 2015 году. В ноябре 2018 года верховный суд штата Кадуна в Нигерии отклонил прошение Закзаки и его жены об освобождении под залог.

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