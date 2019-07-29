Экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество

29 июля 2019 07:32 (UTC+04:00)

Военный суд признал виновным в мошенничестве бывшего начальника департамента администрации президента России, ранее служившего в ФСБ, пишет в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, суд признал Горбатова виновным по статье Уголовного кодекса "Мошенничество", его приговорили к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Как сообщает издание, в 2017 году Горбатов, работавший на тот момент в ФСБ, и еще два его подельника за 100 тысяч долларов обещали директору столичного ломбарда вернуть дорогостоящие вещи, изъятые правоохранителями в качестве вещдоков. При повторной попытке решить за деньги проблемы директора ломбарда сообщников задержали.

По словам источников газеты, Горбатов заключил сделку со следствием и дал показания, благодаря которым военному следствию удалось выйти на предполагаемую организованную преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления "К" ФСБ.

В их числе оказались бывший замначальника управления "К" Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин, у которого в ходе обысков изъяли деньги и драгоценности на 11 миллиардов рублей. Всех троих сейчас обвиняют в получении с помощью мошеннической схемы акций на 450 миллион рублей у столичного застройщика, а полковника Черкалина — во взяточничестве.

Издание отмечает, что адвокаты Горбатова комментировать приговор отказались, ссылаясь в том числе на то, что судебное решение не вступило в законную силу.

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